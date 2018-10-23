В Ростове-на-Дону после стрельбы в центре города возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:06 2018-10-23T11:06:14+03:00

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Как рассказали в региональном Следственном комитете, произошло это после того, как в воскресенье, 21 октября, на улице Красноармейской - что в центре донской столицы, неизвестный четыре раза выстрелил в 37-летнего жителя Дагестана.

Сообщается, что с ранением живота и другими серьезными травмами пострадавшего отвезли на скорой в ближайшую больницу. Известно, что в настоящее время мужчина находится в лечебном учреждении, где ему оказывается вся необходимая помощь.

А пока в настоящее время идет поиск подозреваемого. Следователям предстоит установить все обстоятельства этого преступления.

К слову, если дело дойдет до суда, а нападавшего признают виновным, максимальное наказание, которое ему грозит, длительный срок заклчения. Законодательством предусмотрено пторядка десяти лет лишения свободы.