2018-10-23T15:52:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на новые светофоры хотят потратить 32,5 миллиона рублей

За эти деньги должны установить новые и заменить оборудование
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
За эти деньги должны установить новые и заменить оборудование.За эти деньги должны установить новые и заменить оборудование.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В городе Ростове-на-Дону десятки миллионов рублей планируют потратить на установку новых светофоров. Такой вывод журналисты сделали изучив заявку, которая появилась на специализированном сайте - госзакупки. Известно, что ее автором выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Речь идет о сумме в 32,5 миллиона рублей. На эти деньги должны будут установить не только новые светофоры, но и заменить оборудование для работы систем.

Подрядчика должны выбрать в ноябре. Там же говорится о том, что работы должны выполнить уже в декабре текущего года.

Напомним, в Ростовской области на поиски золота хотят потратить порядка 200 миллионов рублей. По истине золотую сумму планируют потратить на поиски золотых месторождений. Специалисты ищут профессиональных желающих, которые готовы приступить к работам по поиску золотых месторождений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге иномарка провалилась под асфальт
В Ростове-на-Дону нашли многодетную мать, которая пропала четыре дня назад
Льготная стерилизация для кошек и собак в Ростове-на-Дону 2018: где и сколько стоит
Ростовчанин предложил сделать бесплатную пересадку в транспорте в течение часа
В Ростове задержали мужчину с пистолетом, который пытался перебросить наркотик в колонию
В Ростовской области к 11 годам приговорили женщину, которая у школы-интерната продала кадету наркотик
В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут многодетную мать
В Ростове-на-Дону после стрельбы в центре города возбудили уголовное дело
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
Ударился головой об асфальт: ростовчане осудили водителя, вытолкнувшего пассажира из автобуса
В Ростове-на-Дону под легковушкой провалился асфальт
В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет
В Ростовской области к шести годам приговорили мужчину, который после допроса ударил следователя
В Ростове-на-Дону синоптики обещают день без дождей
Улица Станиславского в Ростове-на-Дону стала проваливаться после дождя
В Ростовской области во время пожара пострадал мужчина
В Ростове-на-Дону часть улицы 14-Линия перекроют для пешеходов
Очевидцы жалуются на протекающую крышу аэропорта Платов
Только со взрослыми: в Ростовской области хотят запретить самостоятельные прогулки детей до семи лет
Отправлять эвакуаторы по заявкам ГИБДД будут диспетчеры из городского центра управления перевозками
Более 20 млн рублей потратят на ремонт пяти улиц в Ростове-на-Дону