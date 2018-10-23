В Ростове-на-Дону на новые светофоры хотят потратить 32,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-23T15:52:20+03:00

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В городе Ростове-на-Дону десятки миллионов рублей планируют потратить на установку новых светофоров. Такой вывод журналисты сделали изучив заявку, которая появилась на специализированном сайте - госзакупки. Известно, что ее автором выступает Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Речь идет о сумме в 32,5 миллиона рублей. На эти деньги должны будут установить не только новые светофоры, но и заменить оборудование для работы систем.

Подрядчика должны выбрать в ноябре. Там же говорится о том, что работы должны выполнить уже в декабре текущего года.

Напомним, в Ростовской области на поиски золота хотят потратить порядка 200 миллионов рублей. По истине золотую сумму планируют потратить на поиски золотых месторождений. Специалисты ищут профессиональных желающих, которые готовы приступить к работам по поиску золотых месторождений.