В Ростове-на-Дону на Суворовском автохам припарковался прямо на детскую площадку

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-24T11:04:18+03:00

Горожане говорят, что мест для парковки в микрорайоне катастрофически не хватает. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Горожане говорят, что мест для парковки в микрорайоне катастрофически не хватает

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В Ростове-на-Дону жители одного из спальных микрорайонов города опубликовали в социальных сетях фотографию иномарки, которую припарковали прямо на детской площадке.

- Автохам на Суворовском, - написал в посте автор фото. - Хватило же ума заехать на тротуар и детскую площадку! Ну, чтобы отбить желание повторять такие трюки и вразумить наглеца отправил фото в ГИБДД.

Под постом уже сотни комментариев.

- Меня до жути раздражает то, что вы жалуетесь на этих людей, так как я живу в этом микрорайоне и знаю, что здесь критично мало мест для парковки, - ответила автору одна из ростовчанок. - Без преувеличения говорю: люди 20-30 минут ищут место для парковки, а жильцы некоторых домов сами на тротуарах - возле детских площадок, сделали разметку для парковки. Но и с этим мест также не хватает.

Горожане пишут: «Надо жаловаться не на водителей, а на тех, кто не предусмотрел нужное количество парковочных мест на район, в котором живет почти 25 тысяч человек».

Другие решили отнестись к увиденному с юмором:

- Когда кончатся места и на детских площадках, в подъезд можно будет ставить? - пишет еще один горожанин. - Вокруг района места валом - под гараж, к примеру.

Были предложения как-то отомстить водителю (правда,на языке закона это называется порча чужого имущества, - прим. автр.), или просто дождаться его, чтобы объяснить: так поступать нельзя.