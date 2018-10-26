«Плохие девочки готовы превратиться в тыкву»: фото с подружками в нижнем белье опубликовала звезда Playboy Мария Лиман
По всей видимости, звезда Playboy Мария Лиман вместе с двумя подружками активно готовятся к празднику Хэллоуин и примеряют на себя праздничные костюмы.
- Скоро праздник, плохие девочки уже готовы превратиться в тыкву, - подписала фотографию роскошная брюнетка из Ростова-на-Дону.
На нем три модели позируют фотографу в откровенном кружевном нижнем белье черного цвета, а их головы украшают красные символические рога.
- Какие же вы красавицы! Особенно, Маша, - не удержался от комплимента один из подписчиков модели.
- Это гены или физика? Суперстанок, - выразил восхищение красотками другой.
- Обалденные кошечки, - пишет третий.
Среди похожих комментариев: «Красивые, чертовки».
Ну и фантазии на тему: «Плохих девочек надо наказать».
Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч лайков.