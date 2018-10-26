2018-10-26T11:58:25+03:00
Общество

«Плохие девочки готовы превратиться в тыкву»: фото с подружками в нижнем белье опубликовала звезда Playboy Мария Лиман

Красавицы приготовились к Хэллоуину
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч просмотров. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч просмотров. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

По всей видимости, звезда Playboy Мария Лиман вместе с двумя подружками активно готовятся к празднику Хэллоуин и примеряют на себя праздничные костюмы.

- Скоро праздник, плохие девочки уже готовы превратиться в тыкву, - подписала фотографию роскошная брюнетка из Ростова-на-Дону.

На нем три модели позируют фотографу в откровенном кружевном нижнем белье черного цвета, а их головы украшают красные символические рога.

- Какие же вы красавицы! Особенно, Маша, - не удержался от комплимента один из подписчиков модели.

liman_marialiman_maria
Скоро праздник
12333 отметок «Нравится»271 комментариевInstagram

- Это гены или физика? Суперстанок, - выразил восхищение красотками другой.

- Обалденные кошечки, - пишет третий.

Среди похожих комментариев: «Красивые, чертовки».

Ну и фантазии на тему: «Плохих девочек надо наказать».

Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч лайков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропал 10 октября: донской следком возбудил уголовное дело по факту убийства подростка
«Шикарная!»: Жена Диброва опубликовала фото в кружевном топике
«Цвет настроения красный»: глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили подписчики
«Невероятно красивая женщина!»: Третья жена Тарасова вызвала зависть хейтеров
“Жар-р-р-р-птица”: поклонники оценили новое платье невесты Баскова
В Ростове-на-Дону появился двор имени Федора Емельяненко
Соцсети: В Ростове-на-Дону сверстницы избили школьницу потому, что она им не понравилась
Погода на выходные 27-28 октября Ростов-на-Дону: синоптики обещают потепление и солнце
Конкурс изобретений «Донская сборка.2018» стартовал в Ростове-на-Дону
Полиция: в Ростове-на-Дону на Ленина в массовой аварии с участием автобуса пострадали три человека
Под Ростовом-на-Дону заканчивается строительство нового кладбища
Кредитную «Мультикарту» ВТБ теперь можно получить только по паспорту
В Ростове-на-Дону наградили победителей ежегодной премии «Бизнес Дона»
Конкурс изобретений «Донская сборка» 2018: более 200 заявок со всей России
«Очарование беременной женщины на лице»: Невеста Баскова опубликовала видео в свадебном палатье
В Ростове-на-Дону отремонтуруют Детскую железную дорогу в парке Островского
В Ростове-на-Дону на части улицы 2-й Круговой ограничат движение
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Столкновение лекговушек на перекрестке в Ростове-на-Дону попало на видео
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку и скрылся, потеряв номер
В Ростове-на-Дону водитель скрылся после ДТП, оставив на месте госномер автомобиля