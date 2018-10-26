«Плохие девочки готовы превратиться в тыкву»: фото с подружками в нижнем белье опубликовала звезда Playboy Мария Лиман

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-26T11:58:25+03:00

Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч просмотров. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

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По всей видимости, звезда Playboy Мария Лиман вместе с двумя подружками активно готовятся к празднику Хэллоуин и примеряют на себя праздничные костюмы.

- Скоро праздник, плохие девочки уже готовы превратиться в тыкву, - подписала фотографию роскошная брюнетка из Ростова-на-Дону.

На нем три модели позируют фотографу в откровенном кружевном нижнем белье черного цвета, а их головы украшают красные символические рога.

- Какие же вы красавицы! Особенно, Маша, - не удержался от комплимента один из подписчиков модели.

liman_maria Скоро праздник

- Это гены или физика? Суперстанок, - выразил восхищение красотками другой.

- Обалденные кошечки, - пишет третий.

Среди похожих комментариев: «Красивые, чертовки».

Ну и фантазии на тему: «Плохих девочек надо наказать».

Пост с трио набрал за несколько часов больше 12 тысяч лайков.