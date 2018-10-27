В Ростовской области задержали карманницу, орудовавшую в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-27T11:38:55+03:00

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Оперативники уголовного розыска задержали очередную карманницу, орудовавшую в общественном транспорте.

- В дежурную часть поступило сообщение о краже в Азове, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в региональном главке МВД. - Как сообщил потерпевший, у него укради телефон стоимостью более 20 тысяч рублей, когда он возвращался в автобусе с работы домой: пропажа обнаружилась после того, как мужчина уже вышел на остановке.

Операцию «по извлечению чужого имущества» провернула, как выяснилось, 41-летняя местная жительница: она подсела на сиденье рядом с мужчиной, а когда тот отвлекся, ловко вытащила у него из портфеля смартфон и была такова.

Но, по информации «КП», прокололась во время попытки продать вещь: ее вычислили и задержали. Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проверяется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.