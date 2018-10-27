2018-10-27T18:16:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону предлагают построить новые дороги к жилому кварталу на Вертолетном поле

Инициатива опубликована на сайте «Активный ростовчанин»
Александр СТЕПАНОВ
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Для того, чтобы обращение было рассмотрено, ему надо собрать пятьсот подписей. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.Для того, чтобы обращение было рассмотрено, ему надо собрать пятьсот подписей. Фото: пресс-служба горадминистрации Ростова-на-Дону.
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Жители многоквартирных домов в Западном жилмассиве, построенных на территории бывшего вертолетного поля, просят власти решить вопрос с транспортной доступностью их жилого квартала.

- Сегодня етсь всего один въезд и выезд к пр. Стачки и два очень сложных - к ул. Портовой, поскольку там нет асфальтового покрытия, - говорится в петиции, опубликованной на сервисе «Активный ростовчанин». - Наша инициатива заключается в создании дороги для автомобилей по ул. Тружеников. Также нужно улучшить состояние асфальтового покрытия для проезда к ул. Портовой.

Для того, чтобы петицию приняли к рассмотрению службы городской администрации, она должна набрать не менее пятисот подписей.

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