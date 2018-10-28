Подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону будут включаться после заявки к дежурному оператору

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-28T09:03:56+03:00

После того, как были созданы условия для спуска/подъема инвалидов по Казанской лестнице, есть вероятность, что аналогичные изменения произойдут и в других местах. Фото: пресс-служба горадминистрации.

Специальную платформу установили после жалобы колясочника на проблемы с доступностью для маломобильных групп

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В департаменте соцзащиты населения города Ростова-на-Дону сообщили, что на Казанской лестнице, расположенной в пер. Газетном, которая ведет на набережную, установлены подъемные платформы для маломобильных групп граждан.

Правда, чтобы воспользоваться этими подъемниками, предварительно придется связаться с дежурным оператором (см. «Полезные телефоны»).

Поручение заняться улучшением программы «Доступная среда» городским властям дал губернатор Василий Голубев, который две недели назад объехал несколько мест, где у инвалидов возникают проблемы с этой самой доступностью. А сопровождал главу региона студент и блогер Федор Тахтамышев — инвалид-колясочник, поднявший тему с безбарьерной средой в Ростове-на-Дону на всю страну в сюжете центрального телевидения.

По итогам поездки с молодым человеком Василий Голубев и дал поручение мэрии заняться исправлением ситуации.

Помимо неудобного спуска/подъема на Казанской лестнице, Тахтамышев указал еще и на проблемы с передвижением на ул. 1-й Баррикадной и возле подземного перехода на перекрестке Б. Садовой и Буденновского, а также еще ряд мест. Так что, надо полагать, скоро произойдут изменения и там.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Как связаться с дежурным оператором, отвечающим за подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону:

- 8 (928) 410-55-77.

- 8 (988) 990-37-27.