Подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону будут включаться после заявки к дежурному оператору
В департаменте соцзащиты населения города Ростова-на-Дону сообщили, что на Казанской лестнице, расположенной в пер. Газетном, которая ведет на набережную, установлены подъемные платформы для маломобильных групп граждан.
Правда, чтобы воспользоваться этими подъемниками, предварительно придется связаться с дежурным оператором (см. «Полезные телефоны»).
Поручение заняться улучшением программы «Доступная среда» городским властям дал губернатор Василий Голубев, который две недели назад объехал несколько мест, где у инвалидов возникают проблемы с этой самой доступностью. А сопровождал главу региона студент и блогер Федор Тахтамышев — инвалид-колясочник, поднявший тему с безбарьерной средой в Ростове-на-Дону на всю страну в сюжете центрального телевидения.
По итогам поездки с молодым человеком Василий Голубев и дал поручение мэрии заняться исправлением ситуации.
Помимо неудобного спуска/подъема на Казанской лестнице, Тахтамышев указал еще и на проблемы с передвижением на ул. 1-й Баррикадной и возле подземного перехода на перекрестке Б. Садовой и Буденновского, а также еще ряд мест. Так что, надо полагать, скоро произойдут изменения и там.
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Как связаться с дежурным оператором, отвечающим за подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону:
- 8 (928) 410-55-77.
- 8 (988) 990-37-27.