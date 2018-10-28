В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 10-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-28T17:43:19+03:00

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Трагедия произошла в воскресенье, 28 октября, утром в Шахтах, когда на ул. Добролюбова загорелся частный дом.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10.23, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - На месте немедленно выехали пожарные. К моменту их прибытия (на месте происшествия работали две единицы спецтехники, десять человек личного состава) огонь уже успел распространиться на площадки в 40 квадратных метров. Спустя десять минут пламя было локализовано, вскоре его полностью потушили.

К сожалению, спасти находившегося внутри дома 10-месячного ребенка не удалось.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение требований противопожарной безопасности. В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются дознаватели Госпожнадзора.