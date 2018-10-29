2018-10-29T11:31:28+03:00
Происшествия

В Таганроге грузовой поезд насмерть сбил мужчину

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В воскресенье, 28 октября, в Таганроге погиб 59-летний местный житель. Примерно около трех часов дня он решил перебежать железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд. Мужчину задел один из последних вагонов, в результате он скончался до приезда скорой.

- Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - пояснили "КП-Ростов" в Южном следственном управлении на транспорте. - Личность погибшего уже установлена. Это мужчина 1959 года рождения.

Следователи говорят, что уже провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас идут проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.

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