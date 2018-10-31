2018-10-31T12:34:04+03:00
Общество

Рэпер Баста исполнил мечту шестилетнего мальчика

На своем концерте в Минске он спел с ребенком дуэтом
ГОШЕВ Игорь
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Рэпер из Ростова-на-Дону исполнил мечту маленького ребенка. Фото: Инстаграм Басты.Рэпер из Ростова-на-Дону исполнил мечту маленького ребенка. Фото: Инстаграм Басты.
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В Интернете обсуждают видео, которое опубликовал в своем Инстаграм рэпер Баста. На концерте в Минске он исполнил мечту шестилетнего мальчика, спев с ним дуэтом.

- Мечты сбываются, - подписал он видео, которое появилось в социальных сетях.

Надо сказать, малыш достойно выдержал испытание, выйдя на сцену перед тысячной аудиторией. Песню «Сансара» юному певцу помогал подпевать весь зал, а зрители на время композиции включили вспышки мобильных телефонов.

Правда, такой поворот концерта понравился не всем:

- Песня «Сансара» - как вишенка на торте. И очень обидно слушать ее на концерте в исполнении какого-то ребенка. Все таки-хотелось оригинального исполнения, за этим идут на концерты и покупают билеты.

Однако большинство все же поблагодарили артиста:

- Баста! Спасибо! Это мой племянник! Мы всей семьей очень тебе благодарны! Ты исполняешь мечты наших детей! Будь здоров и счастлив!

bastaakanogganobastaakanoggano
Мечты сбываются #телеSOS @urgantcom @vecherniy_urgant #КонцертБасты #БаставМинске
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Или вот:

- Спасибо, что подарили этому мальчику исполнение мечты. Надеюсь, что для него это станет мотивацией, стимулом развивать свои умения и не сдаваться даже, в казалось бы, безвыходной ситуации.

- Спасибо, Василий, за супер настроение, эмоции! Ты лучший!

К слову, видео выступления посмотрели почти 623 тысячи зрителей.

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