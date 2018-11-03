В Ростове-на-Дону воровка туи попала на видео

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-03T11:52:31+03:00

Женщина подошла к кадке у одного их общепитов на Западном и вырвала тую с корнями. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, которое опубликовал один из Интернет-пользователей. Судя по всему, оно было сделано камерами видеонаблюдения. На видео видно, как женщина подошла к кадке у одного их общепитов на Западном, где росла туя, и со второй попытки выдрала дерево прямо с корнями, после чего ушла восвояси.

- Обращаюсь к женщине, которая украла туи на перекестке Зорге/ Стачки, - написала автор поста Елена Плитко. - Немедленно верните их на место или возместите ущерб нанесенный нам! Уважаемые ростовчане, если вы узнали эту женщину - сообщите в любой из павильонов на Зорге/ Стачки. Мы облагораживаем город, а эта женщина за две недели украла уже вторую тую.

Пост собрал несколько сотен лайков и комментариев. Горожане пишут, что на видео лицо злоумышленницы разглядеть невозможно, но вот знакомые ее могут узнать и передать пожелания продавцов.