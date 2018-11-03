В центре Ростова-на-Дону столкнулись автобус и иномарка Toyota RAV4

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-03T15:58:01+03:00

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В субботу, 3 ноября, в центре города Ростова-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около 15:00 на пересечении улицы Московской и переулка Халтуринский, в районе дома под номером 32.

По предварительным данным, столкнулся автобус под номером четыре «ГПЗ - Центральный Рынок» и автомобиль «Тойота RAV4», за рулем которого находился 41-летний водитель. В настоящее время на месте работают госавтоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, хотя скорую кто-то из очевидцев вызвал.

Однако кадры, появившиеся в Интернете, активно обсуждают горожане. Некоторые пишут о том, что в том месте давно надо установить светофор, поскольку аварии случают на перекрестке практически каждую неделю.