В центре Ростова-на-Дону столкнулись автобус и иномарка Toyota RAV4
В субботу, 3 ноября, в центре города Ростова-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, дорожное происшествие случилось около 15:00 на пересечении улицы Московской и переулка Халтуринский, в районе дома под номером 32.
По предварительным данным, столкнулся автобус под номером четыре «ГПЗ - Центральный Рынок» и автомобиль «Тойота RAV4», за рулем которого находился 41-летний водитель. В настоящее время на месте работают госавтоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, пострадавших в аварии нет, хотя скорую кто-то из очевидцев вызвал.
Однако кадры, появившиеся в Интернете, активно обсуждают горожане. Некоторые пишут о том, что в том месте давно надо установить светофор, поскольку аварии случают на перекрестке практически каждую неделю.
Кадры, появившиеся в Интернете активно обсуждают горожане. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".