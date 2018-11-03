Страшная авария на трассе «Ростов-Таганрог»: один погиб и четверо пострадали

СЕГОДНЯ 18:51 2018-11-03T18:52:06+03:00

По предварительным данным, один из водителей выскочил на встречку. Фото: Сергей ГАПОН

По предварительным данным, один из водителей выскочил на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 ноября, на трассе «Ростов-Таганрог» произошла страшная авария, в которой пострадали четверо, еще один человек погиб. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около четырех часов вечера в Неклиновском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречку, где столкнулся с кроссовером SsangYong Rexton. В результате, 29-летний водитель первой иномарки получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте происшествия. В больницу с ранениями были доставлены его пассажир и трехлетний ребенок.

Кроме того, пострадали водитель и пассажир кроссовера. На скорой их также доставили в ближайшее медучреждение.

В донском главке добавили, что по факту ЧП провозится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.