2018-11-03T18:52:06+03:00
Происшествия

Страшная авария на трассе «Ростов-Таганрог»: один погиб и четверо пострадали

По предварительным данным, один из водителей выскочил на встречную полосу
Ольга ГОПАЛО
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По предварительным данным, один из водителей выскочил на встречку.По предварительным данным, один из водителей выскочил на встречку.Фото: Сергей ГАПОН
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В субботу, 3 ноября, на трассе «Ростов-Таганрог» произошла страшная авария, в которой пострадали четверо, еще один человек погиб. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около четырех часов вечера в Неклиновском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречку, где столкнулся с кроссовером SsangYong Rexton. В результате, 29-летний водитель первой иномарки получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте происшествия. В больницу с ранениями были доставлены его пассажир и трехлетний ребенок.

Кроме того, пострадали водитель и пассажир кроссовера. На скорой их также доставили в ближайшее медучреждение.

В донском главке добавили, что по факту ЧП провозится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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