Страшная авария на трассе «Ростов-Таганрог»: один погиб и четверо пострадали
В субботу, 3 ноября, на трассе «Ростов-Таганрог» произошла страшная авария, в которой пострадали четверо, еще один человек погиб. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около четырех часов вечера в Неклиновском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на встречку, где столкнулся с кроссовером SsangYong Rexton. В результате, 29-летний водитель первой иномарки получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью: он скончался на месте происшествия. В больницу с ранениями были доставлены его пассажир и трехлетний ребенок.
Кроме того, пострадали водитель и пассажир кроссовера. На скорой их также доставили в ближайшее медучреждение.
В донском главке добавили, что по факту ЧП провозится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.