Пропавшую три дня назад в Ростове-на-Дону 61-летнюю преподавательницу вуза нашли мертвой
Печальную новость сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг»: объявленная в розыск в качестве без вести пропавшей 61-летняя Людмила Леонидовна Димитриева (Шумлянская), обнаружена мертвой.
- Найдена, погибла, - рассказали в организации, не уточнив причину смерти женщины.
По информации источника «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, это не связано с насильственными действиями.
Людмила Димитриева, доцент одного из вузов южной столицы, преподаватель информатики, пропала 1 ноября: ушла около шести вечера из дома на пр. Космонавтов, одетая в бежевую куртку поверх обычного домашнего халата, и с тех пор перестала выходить на связь.
Отмечалось, что она нуждается в медицинской помощи и дезориентирована. К поисками подключились волонтеры.
- Мои глубочайшие соболезнования родным и близким, Людмила Леонидовна была моим преподавателем и дипломным руководителем, очень добрым человеком, - написала в соцсетях одна из ее студенток.