2018-11-04T10:15:47+03:00
Общество

Пропавшую три дня назад в Ростове-на-Дону 61-летнюю преподавательницу вуза нашли мертвой

Людмила Димитриева перестала выходить на связь, покинув свою квартиру на Северном в куртке, надетой поверх халата
Александр СТЕПАНОВ
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Людмила Димитриева была дезориентирована в момент исчезновения.Людмила Димитриева была дезориентирована в момент исчезновения.
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Печальную новость сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг»: объявленная в розыск в качестве без вести пропавшей 61-летняя Людмила Леонидовна Димитриева (Шумлянская), обнаружена мертвой.

- Найдена, погибла, - рассказали в организации, не уточнив причину смерти женщины.

По информации источника «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах, это не связано с насильственными действиями.

Людмила Димитриева, доцент одного из вузов южной столицы, преподаватель информатики, пропала 1 ноября: ушла около шести вечера из дома на пр. Космонавтов, одетая в бежевую куртку поверх обычного домашнего халата, и с тех пор перестала выходить на связь.

Отмечалось, что она нуждается в медицинской помощи и дезориентирована. К поисками подключились волонтеры.

- Мои глубочайшие соболезнования родным и близким, Людмила Леонидовна была моим преподавателем и дипломным руководителем, очень добрым человеком, - написала в соцсетях одна из ее студенток.

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