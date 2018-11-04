2018-11-04T11:29:10+03:00
Общество

Двое парней переплыли Дон напротив «Ростов-Арены» за 9 минут на надувном матрасе

Один из участников рискованной затеи признался, что сам не умеет плавать
Александр СТЕПАНОВ
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Парни переплыли Дон, рискуя своими жизнями. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"Парни переплыли Дон, рискуя своими жизнями. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"
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В соцсетях бурно обсуждают видеоролик, на котором двое парней переплывают Дон напротив «Ростов-Арены» (ширина реки там примерно 120 метров) на надувном матрасе, усевшись на него сверху и помогая себе веслами.

- Молодцы! Это лучше, чем сидеть дома и превращаться в овощ, круто! - разразились в комментариях словами поддержки одни.

- Да ничего хорошего! Молодые дурачки! - возражают им критики. - Неужели не понимают что могут попасть под проходящий корабль, либо просто течением унесет в другой город, или перевернутся, а вода — холодная. Все ради хайпа и просмотров, а то, что матери одни останутся, им вообще не интересно. Глупый поступок.

Кстати, участники рискованного заплыва и не отрицают, что именно ради популярности в соцсетях и новых подписчиков все и было предпринято.

Они заранее приготовились к заплыву, сообщив об этом в соцсетях. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный" / Максим Мелфи

Они заранее приготовились к заплыву, сообщив об этом в соцсетях. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный" / Максим Мелфи

- Многие слышали про тех, смог переплыть Москву-реку на надувном матрасе и выложить это в соцсети, - признался накануне один из них. - А нас уже 20 тысяч на канале! Пришло время снимать обезбашенные видосики, как вы и хотите, заряженные и жесткие, пришло время стараться, что бы нас тоже заметили. И в этот раз мы решили переплыть в Ростове-на-Дону на набережной. Наш матрас тронется, любой из вас может прийти и посмотреть со стороны, как мы поплывем, и вообще удастся ли нам. Пришло время хайповать. А ну и, кстати, я не особо умею плавать в холодной воде!

Реакция правоохранительных органов на поступок пока, к слову, не известна.

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