Отрезанные от «материка»: В Ростове-на-Дону оборвалась и утонула секция понтонного моста на Зеленый остров

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-04T19:04:11+03:00

Десятки отдыхающих не могут перебраться обратно в город

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Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, в южной столице: понтонный мост, служивший единственным вариантом переправы между правым берегом Дона и Зеленым островом, ушел под воду и затонул.

В результате на острове остались десятки людей, приехавших провести там время — порыбачить, пожарить шашлыки, просто отдохнуть — в честь Дня народного единства. Очевидцы сообщают, что пока никакой помощи к ним не подоспело, а лезть в воду, температура которой составляет всего-навсего 5-7 градусов, понятное дело, никто не решается.

Люди, оставшиеся на той стороне, где остров, просто не знают, что им делать. Фото: ВК, паблик "Ростов главный".

Оперативных официальных комментариев от экстренных служба не поступало.

- Решается вопрос с переправой людей партиями на моторных лодках спасателей, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник. - По предварительным данным, никто не пострадал, информация уточняется.

Причина обрушения на данный момент не известна. Никто пока не может сказать, что делать тем, кто приехал туда на автомобилях - их-то на лодках перевезти никак не удастся, для этого нужны плавсредства помощнее и побольше.