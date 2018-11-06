2018-11-06T11:23:51+03:00
Общество

Патриарх Кирилл освятит будущей осенью отреставрированный Кафедральный собор в Ростове-на-Дону

Митрополит Меркурий заявил, что получил резолюцию, в которой визит в южную столицу стоит в графике главы РПЦ
Александр СТЕПАНОВ
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Масштабная реконструкция собора длится уже пять лет. Фото: официальный сайт храма.Масштабная реконструкция собора длится уже пять лет. Фото: официальный сайт храма.
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Предстоятель Русской православной церкви Кирилл намерен освятить кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в южной столицы — об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на открытии выставки «Лики русской иконы: окно в мир горний».

- В ходе визита донской митрополии в Москву, где мы служили в Успенском патриаршем соборе московского Кремля, губернатор Ростовской области Василий Голубев и я пригласили Святейшего Патриарха освятить собор, - рассказал Меркурий. - И вот два дня назад пришла резолюция от Святейшего Патриарха, в которой было сказано, что он «поставил себе в график освящение собора в Ростове-на-Дону совершить 28-29 сентября 2019 года».

Это, собственно, означает, что пятилетняя масштабная реконструкция храма, которая проводится на средства пожертвований, завершится в ближайшие несколько месяцев, а затем начнется обустройство внутреннего убранства собора.

Отметим, к слову, что когда в 1999-м была полностью восстановлена колокольня храма, ее освятил во время визита в епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который находится на Соборной площади возле Центрального рынка, был построен в донской столице в период с 1854 по 1860 год по типовому проекту архитектора Константина Тона, напоминает «Ростов официальный».

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