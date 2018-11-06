Экс-замглавы Госстройнадзора Ростовской области, задержанный ФСБ за взятку, получил 8 лет колонии и штраф в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-06T15:12:42+03:00

По данным следствия, Алексей Булатов потребовал 250 тысяч рублей за освобождение строительной компании от наказания за нарушения

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Ленинский райсуд южной столицы признал виновным в получении взятки бывшего замруководителя Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области Алексея Булатова.

- Он был задержан оперативниками ФСБ с поличным весной прошлого года при получении от представителя строительной компании 250 тысяч рублей - за то, чтобы фирму привлекли к административной ответственности за нарушения, допущенные во время строительства, - отметили в Федеральной службе безопасности.

Речь идет, по информации «КП» - Ростов-на-Дону», о застройщике, который принялся возводить шестой этаж многоквартирного дома без разрешения, за что и должен был, по идее, заплатить штраф. А Булатов, который, собственно, курировал соответствующие вопросы, потребовал деньги за то, чтобы строителей, как принято говорить, «отмазать». Но что-то не срослось, и искомую сумму он получал под контролем чекистов, после чего и был взят на месте.

Следует отметить, что расследованием уголовного дела занималось 7-е Следственное управление СКР, которое подчиняется напрямую центральному аппарату ведомства в Москве.

- Алексей Булатов приговорен к 7 годам 10 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей, - добавил представитель УФСБ по Ростовской области. - Плюс ему запрещено в течение трех лет занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил.

К слову, собеседник в спецслужбе напомнил, что это уже не первый случай коррупции в ростовском Госстройнадзоре: в 2013-м был приговор к 8 годам зоны и штрафу в 7 млн рублей и.о. замруководителя ведомства Антон Буторин.