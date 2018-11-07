2018-11-07T14:29:03+03:00
Общество

В Таганроге задержали браконьеров, которые выловили 1,5 тонн рыбы

Пограничникам удалось задержать нарушителей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пограничное управление ФСБ по РО
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В Таганрогском заливе пограничники задержали браконьеров с крупным уловом рыбы. Как сообщила пресс-служба ведомства, в лодке находились четверо жителей Неклиновского района, которые, при виде людей в форме, попытались скрыться. Когда их задержали, стало понятно почему они так хотели избежать общения с людьми в форме, «не реагируя на законные требованиям наряда».

- Изъято свыше 1000 особей частиковых видов общим весом почти 1,5 т, а также лодка и незаконные орудия лова, - пояснили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области.

В отношении злоумышленников возбуждены дела об административных правонарушениях. В частности, их подозревают в нарушении пограничного режима, правил, регламентирующих рыболовство и неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего.

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