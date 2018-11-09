2018-11-09T10:37:02+03:00
Общество

Сельскохозяйственные ярмарки Ростов-на-Дону 10 ноября 2018: пройдут сразу две

Выясняем, где и когда пройдут сельскохозяйственные ярмарки 10 ноября 2018 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда пройдут сельскохозяйственные ярмарки 10 ноября 2018 в Ростове-на-Дону.Выясняем, где и когда пройдут сельскохозяйственные ярмарки 10 ноября 2018 в Ростове-на-Дону.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сельскохозяйственные ярмарки Ростов-на-Дону 10 ноября 2018: пройдут сразу две. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Известно, что их организуют сразу в двух крупных районах города - одна на территории гипермаркета, что на улице Обсерваторная, 13, другая - на улице Доваторов, 257. Сообщается, что торговые ряды там развернутся с 07:00 утра, а покупателей будут ждать до 15:00.

Ожидается, что в ассортименте сельскохозяйственной ярмарки - мед и продукты пчеловодства, мясные и рыбные полуфабрикаты,живая рыба, фрукты, овощи, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также саженцы плодовых деревьев и другой посадочный материал. Чиновники обещают, что горожане смогут сэкономить: цены на продукцию на 10-15 процентов ниже рыночных. Причина - торговые места для продавцов будут предоставляться на безвозмездной основе.

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