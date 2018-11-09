2018-11-09T11:02:43+03:00
Общество

Осенний призыв-2018: Из Ростовской области в войска отправились служить свыше 750 призывников

Пятая часть плана призыва выполнена
Ольга ГОПАЛО
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Пятая часть плана призыва для Дона выполнена.Пятая часть плана призыва для Дона выполнена.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из Ростовской области отправились служить более 750 призывников. Известно, что выполнена пятая часть плана призыва для нашего региона. Как рассказали в региональном правительстве, все они уже прошли медицинский осмотр, а также получили SIM-карту для связи с близкими и банковскую карту, на которую им будет перечисляться денежное довольствие. Кроме того, ко всему этому набору полагается еще и форма. Во время дороги до места службы их будут кормить, а еще выдали крем для рук, бритвенный станок, полотенце, дезодорант, шампунь-гель для душа, гель для бритья, зубную пасту и щетку.

А еще на каждого призывника заведена специальная персональная электронная карта, в ней есть сведения о профильной специальности, состоянии здоровья и другие моменты. По мнению чиновников, это позволит назначить новобранца на должность, соответствующую его профподготовке и морально-деловым качествам.

Всего же в ходе осеннего призыва 2018 года будет призвано 3 800 человек.

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