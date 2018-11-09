«Красивая мощь и страшная элегантность»: поклонники похвалили осенний образ Виктории Лопыревой

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-09T12:36:15+03:00

Пост красавицы всего за несколько часов набрал почти 40 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Виктории Лопырвой.

Пост красавицы всего за несколько часов набрал почти 40 тысяч лайков

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В этом году невероятно теплая осень, и многие звезды пользуются этим фактом на полную катушку. Вот и самый красивый посол Чемпионата мира по футболу 2018 Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм фото на фоне осенней листвы. Оно настолько понравилось ее подписчикам, что всего за несколько часов снимок набрал почти 40 тысяч лайков, а число комплиментов в комментариях красавице давно перевалило за сотню.

- Красота спасет мир!!! Шикарная Виктория! - написал один из Интернет-пользователей.

- Викуля, что бы не одела, всегда безумно красивая, - поддержал его другой.

- Самая шикарная, просто русская красавица, - согласен с ними третий.

- Красивая мощь и страшная элегантность. Все в вас влюблены, - признался блондинке еще один фанат.

Но были и те, кто добавил свою ложку дегтя. К примеру, было и вот такое сообщение: «Самое важное теперь сохранить такую молодость и красоту».