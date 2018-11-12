2018-11-12T11:15:26+03:00
Общество

РПЦ получила в собственность здание Старочеркасского музея-заповедника — келейный корпус

Вопрос решился в течение четырех месяцев с момента обращения в правительство донского региона митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
Александр СТЕПАНОВ
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В донской митрополии напомнили, что здание келейного корпуса ранее принадлежало женскому монастырю.В донской митрополии напомнили, что здание келейного корпуса ранее принадлежало женскому монастырю.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Правительство Ростовской области официально передало в собственность донской митрополии двухэтажное здание (площадью в 199,3 кв. м), принадлежавшее Старочеркасскому музею-заповеднику, на ул. Почтовой, 1 (корпус 2). Соответствующее распоряжение подписал министр имущественно-земельных отношений РО Николай Толмачев.

Речь идет, как выяснила «КП» - Ростов-на-Дону», о келейном корпусе, входившем в 19-м веке в состав Ефремовского женского монастыря.

С просьбой о передаче этого строения в собственность РПЦ в начале июля обратился митрополит Ростовской и Новочеркасский Меркурий, напомнив, что келейный корпус (здание монастырских келий), было возведено в 1874 году позапрошлого столетия на участке земли, пожертвованной Старочеркасским обществом монастырю. Оно состояло из восьми комнат и предназначалось для проживания монахинь.

- Монастырь расформировали в 1927 году, в его помещениях разместилась детская трудовая коммуна, - отметил митрополит. - После Великой Отечественной войны находящееся рядом с больницей здание бывших келий было занято интернатом для инвалидов, участников войны. В 1980 году в монастырских кельях разместилось общежитие сотрудников музея-заповедника.

С 1995-го келейный корпус включили, по Указу Президента РФ, в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, а год спустя его передали в пользование Свято-Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю. Но, по закону, объекты культурного наследия именно общероссийского значения передаются в собственность только централизованным религиозным организациям, в связи с чем, стало быть, и выступила РПЦ.

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