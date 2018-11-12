«Импланты кругленькие»: Звезда Playboy Мария Лиман появилась перед поклонниками в прозрачном нижнем белье
Поклонники брюнетки из Ростова-на-Дону потеряли дар речи от фото, которое она опубликовала в своем Инстаграм. На нем модель стоит в прозрачном наряде, который состоит из трусиков и бюстгальтера, изящно выгнув спину и запрокинув голову назад.
- Мое любимое фото, - подписала фотокарточку Лиман. - А тебе оно нравится?
Поклонники не стали сдерживать эмоций, в числе комплиментов «Бомбита», «Сексуальное совершенство», «Ты, как цветок, небесное творение!»
- Мне очень нравится девчушка природной красоты, глаз не отвезти, - был более словоохотлив один из фанатов брюнетки.
- Я бы очень хотел быть с тобой в серьезных отношениях, - признался еще один подписчик. - Я хочу создать с тобой семью. Я отдал бы вам всю свою любовь и всегда делал бы счастливой.
Но были и такие, кто раскритиковал снимок:
- Импланты кругленькие, - появился комментарий "знатока".
- Фигура нормальная, но фото за фотошоплено до нельзя, с таким же успехом можно полюбоваться на нарисованные картинки, разницы нет, - высказал свое мнение еще один изИнтернет-пользователей.