2018-11-15T12:22:55+03:00
Общество

Временная городская свалка в Ростове-на-Дону будет запущена 22 декабря

Однако региональный оператор рассчитывает получить от военных разрешение на открытие постоянного полигона в Левенцовке
Александр СТЕПАНОВОксана АРТЕМОВА
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Как сообщил в ходе круглого стола, посвященного вопросам решения проблем сбора и утилизации отходов, сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, с 22 декабря по соседству с бывшим закрытым городским полигоном должна быть запущена новая временная площадка для своза мусора.

Вместе с тем, региональный оператор по утилизации отходов расситывает получить от военных разрешение на открытие постоянного полигона в Левенцовке, который разместится на площади в 15 гектаров. И если это случится, то уже в первом квартале 2019 года в Ростове-на-Дону будет запущена в работу первая очередь нового полигона.

Однако городские власти, судя по всему, не очень хотят этого и предлагают рассмотреть варианты его размещения в Мясниковском районе Ростовской области.

Согласно статистике, в России город с населением около 1 млн человек образует до 400 тысяч тонн отходов ежегодно. Это составляет примерно 350-400 килограммов в год на одного жителя. Не более 10 процентов попадают на объекты, которые могут перерабатывать мусор. Все остальные направляются на несанкционированные свалки, наносящие огромный вред окружающей среде.

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