Недостроенный отель Sheraton в Ростове-на-Дону хотят пустить с молотка за 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2018-11-15T16:27:07+03:00

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Гостиницу «Шератон», которая так и не была построена к ЧМ-2018, хотя изначально именно она, вместе с другим ростовским отелем-долгостроем Hyatt, была включена в программу подготовки к мундиалю в качестве мест размещения команд-участниц и VIP-групп, решили пустить с молотка.

Причиной тому — банкротство его нынешнего владельца, самарского «Активкапитал банка» (у него ЦБ РФ в марте нынешнего года отозвал лицензию), имущество которого оценили для торгов, и главным активом стал как раз стал упомянутый Sheraton.

Как следует из отчета конкурсного управляющего, недостроенный отель оценен примерно в 1 млрд рублей (при том, что его стоимость в 2012-м, в начале строительства, оценивалась в 3,5 млрд рублей — при курсе 30 руб. за 1 доллар), акции принадлежащей банку управляющей компании — в 269 млн рублей, офис банка в Самаре — в 144 млн, особняк в г. Пушкин (Ленинградская область) — в 109 млн.

Сроки завершения строительства «Шератона» постоянно переносились: изначально за его возведение бралась ростовская группа компаний «Мегаполис», которая предполагала сдать объект в 2014-м, потом его выкупил один из крупнейших банков России, затем отель был перепродан снова — пока, наконец, в середине 2016-го в мэрии Ростова-на-Дону уже официально не объявили о приостановке строительства. Но и тогда надежда оставалась — как раз на самарцев, однако и у них ничего не вышло.