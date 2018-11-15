Стоит ли покупать квартиру в новостройке до конца года?

СЕГОДНЯ 17:14 2018-11-15T17:14:03+03:00

Расскажут желающим приобрести новое жилье на квартирном субботнике с ведущими застройщиками и банками

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Выбор жилья — очень ответственный шаг. Нужно изучить все нюансы и предложения, узнать мнение экспертов. «Комсомольская правда» дает такую уникальную возможность и приглашает всех, кто хочет приобрести квартиру в новостройке, на «Квартирный субботник».

На мероприятии желающих купить квартиру ждет: знакомство с ведущими застройщиками и банками, презентации новых жилых комплексов, информация об акциях и новогодних предложениях, возможность лично проконсультироваться со специалистами строительных компаний и рассчитать ипотеку от банков-партнеров.

Участие в «Квартирном субботнике» бесплатное!

Квартирный субботник пройдет 25 ноября в 11:00 в «Маринс Парк Отеле», зал «Сочи» по адресу: пр-т Буденовский, 59.

Фото: Юлия Ландыш

ВНИМАНИЕ!!!! Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация осуществляется по телефону редакции (863) 291-05-00 до 23.11.2018 года (по будням с 9 до 18).

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

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