2018-11-16T13:03:43+03:00
Общество

«Только молодеет!»: Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с вечеринки мужа

На день рождения к шоумену в числе прочих гостей пришли Оксана Федорова и Елена Малышева
ГОШЕВ Игорь
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На вечеринке было много знаменитостей. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.На вечеринке было много знаменитостей. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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На днях телеведущий Дмитрий Дибров отметил очередной день рождения. На праздник к нему пришли многочисленные друзья. Завесу семейного торжества приоткрыла молодая супруга шоумена Полина, которая родила мужу троих сыновей. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько фото и поблагодарила всех, кто принял участие в их грандиозном семейном празднике. В том числе слова благодарности предназначались салону красоты, дизайнеру платья и организаторам праздников.

- Вчера был восхитительный вечер, - написала она. - Спасибо всем дорогим друзьям за поздравления! Дима счастлив!

К слову на снимках видно, что в числе гостей, посетивших праздник, были даже телеведущие Елена Малышева и Оксана Федорова.

В Интернете именинника поздравляют до сих пор. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

В Интернете именинника поздравляют до сих пор. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

- Кажется, Дмитрий только молодеет рядом с Полиной. Замечательная пара! - написал один из Интернет-пользователей.

- Дмитрий не молодеет, а молодится, - не согласился с ним другой.

Но все же большинство комментариев были про пожелания счастья дружной семье и поздравления именинника:

- Потрясающе красивая и гармоничная семья! Дмитрия с днем рождения! Крепкого здоровья и благополучия, а счастье, радость и вдохновение будут присутствовать всегда рядом с такой красавицей женой и чудесными сыновьями!

polinadibrovapolinadibrova
Вчера был восхитительный вечер
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