«Только молодеет!»: Жена Дмитрия Диброва опубликовала фото с вечеринки мужа

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-16T13:03:43+03:00

На вечеринке было много знаменитостей. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

На день рождения к шоумену в числе прочих гостей пришли Оксана Федорова и Елена Малышева

Изменить размер текста: A A

На днях телеведущий Дмитрий Дибров отметил очередной день рождения. На праздник к нему пришли многочисленные друзья. Завесу семейного торжества приоткрыла молодая супруга шоумена Полина, которая родила мужу троих сыновей. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько фото и поблагодарила всех, кто принял участие в их грандиозном семейном празднике. В том числе слова благодарности предназначались салону красоты, дизайнеру платья и организаторам праздников.

- Вчера был восхитительный вечер, - написала она. - Спасибо всем дорогим друзьям за поздравления! Дима счастлив!

К слову на снимках видно, что в числе гостей, посетивших праздник, были даже телеведущие Елена Малышева и Оксана Федорова.

В Интернете именинника поздравляют до сих пор. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.

- Кажется, Дмитрий только молодеет рядом с Полиной. Замечательная пара! - написал один из Интернет-пользователей.

- Дмитрий не молодеет, а молодится, - не согласился с ним другой.

Но все же большинство комментариев были про пожелания счастья дружной семье и поздравления именинника:

- Потрясающе красивая и гармоничная семья! Дмитрия с днем рождения! Крепкого здоровья и благополучия, а счастье, радость и вдохновение будут присутствовать всегда рядом с такой красавицей женой и чудесными сыновьями!