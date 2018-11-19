В Ростове-на-Дону пенсионерка призналась, что в одиночку зарубила топором мужа, невестку и 8-летнего внука

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-19T15:16:05+03:00

Когда полицейские приехали на место ЧП, дверь в квартиру была заперта изнутри

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В Ростове -на-Дону во время задержания пенсионерка якобы призналась, что в одиночку зарубила топором мужа, невестку и 8-летнего внука. Как рассказали соседи корреспонденту "КП-Ростов", когда работники "скорой" увозили женщину, с рук которой лилась кровь (у Людмилы Кандриной были перерезаны вены), она все время твердила:

- Я убила, я, боялась, что невестка выгонить меня из квартиры и отправит в дом престарелых, - испуганно повторяла пенсионерка.

Но так как женщина находилась в состоянии шока, верить ей не спешили. Возможно, в квартиру ворвался грабитель или даже несколько человек. Ведь убитым оказался и муж Людмилы - Николай, с которым они прожили ни один десяток лет.

Сейчас следователи работают над выяснением обстоятельств случившегося. А подозреваемой будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.