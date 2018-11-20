В Ростовской области вычислять должников будут с помощью камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-20T11:32:48+03:00

ГИБДД уже в ближайшее время начнет останавливать автомобили, чьи владельцы засветились в базе данных злостных неплательщиков

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На дорогах южной столицы и региона начинаются облавы на злостных неплательщиков: в ходе спецрейдов их автомобили будут вычисляться по госномерам, зафиксированным ближайшими к месту расположения патрульных автомобилей камерами видеонаблюдения.

- Это стало возможным с подписанием трехстороннего соглашения о взаимодействии и информационном обмене между региональными ведомствами — главком МВД, управлением ФССП и Минтрансом, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в министерстве транспорта Ростовской области. - Речь идет о повышении эффективности принудительного исполнения судебных актов и актов других органов с использованием комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Для этого, как выяснилось, пришлось слить две базы данных — гаишной, в которой содержится информация по собственникам автотранспорта, и той, что есть у судебных приставов, где содержатся сведения о должниках. Четыре месяца ушло на то, чтобы интегрировать полученный массив данных в передвижные комплексы автоматической фотовидеофиксации «Крис-П», протестировать и настроить.

Таким образом, на сегодняшний день в эту объединенную базу попали около 100 тысяч должников — жителей Ростовской области, являющихся владельцами автомобилей, в отношении которых возбуждено исполнительное производство не только по взысканию неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, но и алиментов, коммунальных, кредитных платежей, налогов и сборов.

- Безнаказанность порождает чувство вседозволенности, - заявил глава областного Минтранса Андрей Иванов. - А это заключенное соглашение станет эффективным инструментом для выявления именно тех граждан, которые не стремятся к своевременному урегулированию отношений с государством.