Власти Ростова-на-Дону: завершен ремонт 45 улиц и проспектов
Власти Ростова-на-Дону сообщили о завершении ремонтных работ в донской столице, которые были запланированы на нынешний год. В программу вошли 48 объектов - площади, улицы, проспекты и переулки общей протяженностью 55 километров.
- На сегодняшний день завершен ремонт на 45 улицах, в том числе Космонавтов, Королева, Шолохова, Мартовицкого, - говорится в официальном сообщении, которое появилось на портале администрации. - А также на улицах 1-й Конной Армии, 14-я линия, Возрождения, Зенитчиков, Самойловская, Локомотивная, проспектах Чехова и Семашко.
В настоящее время подрядные организации выполняют работы на переулках Днепровский, Гвардейский и Беломорский. Где-то дорожные бригады заканчивают работы по устройству щебеночного основания на тротуаре, где-то идет фрезерование проезжей части и работы по усилению нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном.
Работы должны закончить к 1 декабря.
В Ростове завершается ремонт дорогФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону