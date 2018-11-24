Власти Ростова-на-Дону: завершен ремонт 45 улиц и проспектов

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-24T13:25:19+03:00

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Власти Ростова-на-Дону сообщили о завершении ремонтных работ в донской столице, которые были запланированы на нынешний год. В программу вошли 48 объектов - площади, улицы, проспекты и переулки общей протяженностью 55 километров.

- На сегодняшний день завершен ремонт на 45 улицах, в том числе Космонавтов, Королева, Шолохова, Мартовицкого, - говорится в официальном сообщении, которое появилось на портале администрации. - А также на улицах 1-й Конной Армии, 14-я линия, Возрождения, Зенитчиков, Самойловская, Локомотивная, проспектах Чехова и Семашко.

В настоящее время подрядные организации выполняют работы на переулках Днепровский, Гвардейский и Беломорский. Где-то дорожные бригады заканчивают работы по устройству щебеночного основания на тротуаре, где-то идет фрезерование проезжей части и работы по усилению нижних слоев дорожной одежды крупнозернистым асфальтобетоном.

Работы должны закончить к 1 декабря.