В Ростове-на-Дону автомобилисты устроили флешмоб в честь Дня матери

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-25T15:39:36+03:00

Автомобилисты решили сделать всем матерям вот такой замечательный подарок. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".

Почти полсотни легковушек выстроились в слово «МАМА» и сердечко под ним

Изменить размер текста: A A

Трогательный флэшмоб устроили ростовские автомобилисты на площадке перед торговым центром, расположенном на выезде из южной столице в сторону Батайска.

47 легковых машин, преимущественно белого и черного цветов, контрастирующих друг с другом и припорошенным снежной поземкой асфальтом, выстроились в слово «МАМА» и сердечко ниже него.

Потом все вышли из салонов авто и запустили в небо шарики.

- Очень здорово придумали! - отреагировали на флешмоб в соцсетях. - -Замечательная идея! Хоть что-то доброе и светлое на фоне обычных ежедневных новостей.

День матери — это международный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября.