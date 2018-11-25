2018-11-25T15:39:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону автомобилисты устроили флешмоб в честь Дня матери

Почти полсотни легковушек выстроились в слово «МАМА» и сердечко под ним
Александр СТЕПАНОВ
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Автомобилисты решили сделать всем матерям вот такой замечательный подарок. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".Автомобилисты решили сделать всем матерям вот такой замечательный подарок. Фото: скрин с видео ВК, паблик "Ростов Главный".
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Трогательный флэшмоб устроили ростовские автомобилисты на площадке перед торговым центром, расположенном на выезде из южной столице в сторону Батайска.

47 легковых машин, преимущественно белого и черного цветов, контрастирующих друг с другом и припорошенным снежной поземкой асфальтом, выстроились в слово «МАМА» и сердечко ниже него.

Потом все вышли из салонов авто и запустили в небо шарики.

- Очень здорово придумали! - отреагировали на флешмоб в соцсетях. - -Замечательная идея! Хоть что-то доброе и светлое на фоне обычных ежедневных новостей.

День матери — это международный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября.

Флешмоб ростовских автомобилистов - поздравление с Днем матери 25.11.2018. //Видео: ВК, паблик Ростов-на-Дону Главный

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