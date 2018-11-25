В Ростове-на-Дону автомобилисты устроили флешмоб в честь Дня матери
Трогательный флэшмоб устроили ростовские автомобилисты на площадке перед торговым центром, расположенном на выезде из южной столице в сторону Батайска.
47 легковых машин, преимущественно белого и черного цветов, контрастирующих друг с другом и припорошенным снежной поземкой асфальтом, выстроились в слово «МАМА» и сердечко ниже него.
Потом все вышли из салонов авто и запустили в небо шарики.
- Очень здорово придумали! - отреагировали на флешмоб в соцсетях. - -Замечательная идея! Хоть что-то доброе и светлое на фоне обычных ежедневных новостей.
День матери — это международный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября.
Флешмоб ростовских автомобилистов - поздравление с Днем матери 25.11.2018. //Видео: ВК, паблик Ростов-на-Дону Главный