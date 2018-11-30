Спасатели Ростовской области переведены в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

СЕГОДНЯ 20:08 2018-11-30T20:08:05+03:00

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Все пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза по погодным условиям, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» замгубернатора Вадим Артемов.

По его словам, на помощь жителям региона в случае необходимости готовы прийти несколько тысяч специалистов разных служб.

Так, в случае возникновения серьезных перебоев с электроснабжением либо при усилении порывов ветра до 25 м/с в течение двух часов соберется оперативный штаб, в чье распоряжение поступят более 350 аварийных бригад. Кроме того, в облправительстве заявили, что подготовлены более тысячи ремонтно-восстановительных бригад в сфере ЖКХ, а это почти 4,2 тысячи рабочих и 1,2 тысячи единицы техники.

Вместе с тем, как отметили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ближайшие 3-6 часов пятницы, 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря, в субботу, в Таганрогском заливе ожидается ветровой сгон воды, уровни понизятся до опасной отметки и даже ниже.

- Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением в работе судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой судов на мель, нарушением в работе водозаборных сооружений, - рассказали в ГУ МЧС по РО.