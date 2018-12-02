Житель Таганрога угнал «шестерку», чтобы покататься

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-02T18:23:37+03:00

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Тревогу поднял владелец «шестерки», который обратился за помощью в правоохранительные органы и сообщил, что у него похитили машину. Сотрудники полиции были сориентированы на поиск автомобиля. Вскоре его заметили на одной из улиц города, а затем задержали и подозреваемого. Согласно версии полицейских, 20-летний парень, прогуливаясь, заметил припаркованный у дома ВАЗ-2106.

- Фигурант разбил окно автомобиля, завел, соединив провода зажигания и угнал, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Покатавшись, он бросил авто прямо на дороге. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

А у жителя Ростова-на-Дону украли велосипед, который он хранил на лестничной клетке между этажами, чем и воспользовался злоумышленник. Как выяснилось, 29-летний подозреваемый продал украденное, а деньги потратил.