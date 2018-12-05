2018-12-05T08:44:59+03:00
Общество

Батайск и часть Аксайского района могут официально войти в состав Ростова-на-Дону

Эксперты считают, что от этого станет лучше всем
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ростов-на-Дону уже начал поступательную "экспансию" на левом берегу Дона. Фото: пресс-служба горадминистрации.Ростов-на-Дону уже начал поступательную "экспансию" на левом берегу Дона. Фото: пресс-служба горадминистрации.
Изменить размер текста:

Процедура административного включения Батайска и части поселений Аксайского района в состав Ростов-на-Дону может начаться уже в ближайшее время.

Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета при правительстве Ростовской области, где рассматривался вопрос создания первой полноценной официальной агломерации в донском регионе, которая должна образоваться вокруг южной столицы. Причем, как было озвучено, на этом настаивают сами люди.

- Жители Батайска и Аксайского района обращают внимание на недостатки транспортного сообщения с Ростовом-на-Дону, сложность устройства детей в ростовские детсады и школы и вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включения территорий населенных пунктов в состав регионального центра, - пояснил председатель Общественного совета Николай Кузнецов.

Эксперты инициативу поддержали — по их мнению, такой шаг способен повысить эффективность системы управления социально-экономическими процессами в территориях, которые войдут в состав «Большого Ростова». Совет выступил с инициативой создания специальной рабочей группы при областном правительстве, чтобы предметно заниматься этой темой, решая, соответственно, сложности, которые непременно будут возникать при этом.

Более того: юридическое объединение Батайска и ряда поселений Аксайского района с Ростовом-на-Дону может стать отправной точкой для аналогичного укрупнения населенных пунктов и в других муниципалитетах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону
В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты
В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда Мороза
В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей
Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей
Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону
Соцсети: в Ростове-на-Дону волонтеры спасли летучих мышей
Житель Ростовской области получил 7 лет колонии за то, что избил и заживо сжег друга в его доме
Жительница Ростова-на-Дону пострадала во время пожара в многоэтажке
Ростовчане подсказали властям, как сэкономить на праздновании Нового года и сделать его оригинальным
В Ростове-на-Дону женщину-инвалида с диабетом незаконно лишили льготных лекарств
В Ростове-на-Дону легковушка насмерть сбила женщину, которая шла по переходу
В центре Ростова-на-Дону не работают светофоры из-за аварийного отключения электросетей
Парк аттракционов на Левобережье перед «Ростов-Ареной» построит частный инвестор
Ростовскому бизнесмену грозит 10 лет колонии за обман госбанка на 12 млн рублей
В Ростовской области мужчина в черной маске и с пистолетом ограбил офис микрозаймов
С начала года на трассе М-4 в Ростовской области из-за нарушений правил стоянки погибли 13 человек
В Ростовской области на аренду автомобилей для чиновников потратят 302 млн рублей
В Ростове автобусный маршрут №23 изменил схему движения
В ЮФУ прошёл Международный конгресс кавказоведов
«Ах ты шалунья!»: звезда Playboy Мария Лиман взорвала Инстаграм поисками жениха под новогодней елкой
Ростовчане требуют установить секундомеры на светофорах на перекрестках с вафельной разметкой
Губернатор Василий Голубев дал понять, что кадровые перестановки в облправительстве продолжатся
В Ростове-на-Дону к 11 годам приговорили пособника террористов
В Ростовской области коммунальную технику подключат к ГЛОНАСС, чтобы исключить обман при расчистке дорог