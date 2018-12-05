Батайск и часть Аксайского района могут официально войти в состав Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-05T08:44:59+03:00

Эксперты считают, что от этого станет лучше всем

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Процедура административного включения Батайска и части поселений Аксайского района в состав Ростов-на-Дону может начаться уже в ближайшее время.

Об этом стало известно в ходе заседания Общественного совета при правительстве Ростовской области, где рассматривался вопрос создания первой полноценной официальной агломерации в донском регионе, которая должна образоваться вокруг южной столицы. Причем, как было озвучено, на этом настаивают сами люди.

- Жители Батайска и Аксайского района обращают внимание на недостатки транспортного сообщения с Ростовом-на-Дону, сложность устройства детей в ростовские детсады и школы и вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включения территорий населенных пунктов в состав регионального центра, - пояснил председатель Общественного совета Николай Кузнецов.

Эксперты инициативу поддержали — по их мнению, такой шаг способен повысить эффективность системы управления социально-экономическими процессами в территориях, которые войдут в состав «Большого Ростова». Совет выступил с инициативой создания специальной рабочей группы при областном правительстве, чтобы предметно заниматься этой темой, решая, соответственно, сложности, которые непременно будут возникать при этом.

Более того: юридическое объединение Батайска и ряда поселений Аксайского района с Ростовом-на-Дону может стать отправной точкой для аналогичного укрупнения населенных пунктов и в других муниципалитетах.