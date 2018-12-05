2018-12-05T09:01:06+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону женщину-инвалида с диабетом незаконно лишили льготных лекарств

Добиваться восстановления справедливости пришлось через суд
Александр СТЕПАНОВ
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Лекарства при некоторых заболеваниях - это буквально вопрос жизни.Лекарства при некоторых заболеваниях - это буквально вопрос жизни.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жительницу южной столицы, которой является инвалидом 2-й группы с диагнозом «диабет», пришлось через суд восстанавливать в правах льготников, чтобы она могла получать необходимые для поддержания здоровья лекарства.

- Женщина состоит на амбулаторном лечении в поликлинике №1, но ее необоснованно, в нарушение требований федерального законодательства, которым гарантируется бесплатное оказание гражданам медицинской помощи, исключили из списка льготной категории граждан, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в прокуратуре Ростовской области.

А это, соответственно, означало лишение ее фактически жизненно важных препаратов. В итоге надзорному ведомству, куда обратилась она, пришлось обращаться с иском в Первомайский районный суд, который в итоге встал на сторону инвалида и обязал обеспечить инвалида необходимыми лекарственными препаратами.

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