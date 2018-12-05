2018-12-05T12:02:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда Мороза

В сети цифрового ТВ «Дом.ru TV» начал вещание «Телеканал Деда Мороза» - единственный сезонный канал с новогодней и рождественской тематикой для детей и их родителей. Канал доступен клиентам телеком-оператора с 1 декабря по 31 января
Предоставлено «Дом.ru»
Поделиться:
В Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда МорозаВ Ростове-на-Дону заработал телеканал Деда МорозаФото: предоставлено компанией «Дом.ru»
Изменить размер текста:

В этом году зрители смогут увидеть богатую коллекцию новогодних и зимних фильмов Disney, известные российские комедии «Елки», популярные анимационные мультсериалы - «Маша и Медведь», «Инуи», «Мук», «Пингвиненок Пороро», фильмы «Барби» и многое другое. Каждые выходные зрителей ждет марафон из романтических, комедийных и семейных фильмов. Вместе с героями передач зрители узнают, как готовится к празднованию Нового Года сам Дедушка Мороз и научатся мастерить праздничные украшения и подарки.

«Телеканал Деда Мороза» (La Chaine du Pere Noel) был основан в 2011 году во Франции, и с тех пор пользуется невероятной популярностью. Российская версия создана медиа-группой Lagardere Active пять лет назад. И теперь впервые канал доступен клиентам «Дом.ru». Смотреть его могут все пользователи цифрового ТВ на 33-й кнопке.

«Чтобы сделать праздник еще ярче и веселее, создать новогоднее настроение, мы запускаем в сети «Дом.ru» собственный канал Деда Мороза! Вместе с его создателями приглашаем вас окунуться увлекательный мир мультипликации и кинематографа. Успейте зарядиться волшебством на весь следующий год. Канал можно смотреть не только с экрана телевизора, но и на любом устройстве: смартфоне, планшете или ноутбуке. Для этого абоненту необходимо авторизоваться, указав свой логин и пароль, - отмечает директор ростовского «Дом.ru» Евгения Ивановна.

На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вафельная разметка появится на всех крупных перекрестках в центре Ростова-на-Дону
В Ростовской области директору муниципального предприятия грозит 10 лет зоны за присвоение зарплаты сотрудников
В преддверии Нового года в Ростове-на-Дону начали заметно дорожать продукты
В Ростове-на-Дону на обновление дорожных знаков, разметки и светофоров потратят 92 млн рублей
Жителя Ростовской области подозревают в интимных отношениях с падчерицей-школьницей
Эвакуаторы устроили огромную пробку в час пик в центре Ростова-на-Дону
Соцсети: в Ростове-на-Дону волонтеры спасли летучих мышей
Житель Ростовской области получил 7 лет колонии за то, что избил и заживо сжег друга в его доме
Жительница Ростова-на-Дону пострадала во время пожара в многоэтажке
Ростовчане подсказали властям, как сэкономить на праздновании Нового года и сделать его оригинальным
В Ростове-на-Дону женщину-инвалида с диабетом незаконно лишили льготных лекарств
Батайск и часть Аксайского района могут официально войти в состав Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону легковушка насмерть сбила женщину, которая шла по переходу
В центре Ростова-на-Дону не работают светофоры из-за аварийного отключения электросетей
Парк аттракционов на Левобережье перед «Ростов-Ареной» построит частный инвестор
Ростовскому бизнесмену грозит 10 лет колонии за обман госбанка на 12 млн рублей
В Ростовской области мужчина в черной маске и с пистолетом ограбил офис микрозаймов
С начала года на трассе М-4 в Ростовской области из-за нарушений правил стоянки погибли 13 человек
В Ростовской области на аренду автомобилей для чиновников потратят 302 млн рублей
В Ростове автобусный маршрут №23 изменил схему движения
В ЮФУ прошёл Международный конгресс кавказоведов
«Ах ты шалунья!»: звезда Playboy Мария Лиман взорвала Инстаграм поисками жениха под новогодней елкой
Ростовчане требуют установить секундомеры на светофорах на перекрестках с вафельной разметкой
Губернатор Василий Голубев дал понять, что кадровые перестановки в облправительстве продолжатся
В Ростове-на-Дону к 11 годам приговорили пособника террористов
В Ростовской области коммунальную технику подключат к ГЛОНАСС, чтобы исключить обман при расчистке дорог