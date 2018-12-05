У троих жителей Ростова-на-Дону нашли автоматы, пистолеты и гранаты

5 Дек. 14:56 2018-12-05T14:59:56+03:00

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В Ростове-на-Дону под следствием оказались сразу трое местных жителей. Согласно официальной версии, они подозреваются в хранении оружия. Во время обыска у них нашли настоящий арсенал - гранаты, автоматы, пистолеты, пустые магазины и патроны.

- Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет

принято процессуальное решение, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Изъятое оружие

Напомним, сотрудники Росгвардии предлагают жителям добровольно обменять оружие на денежное вознаграждение, избежав уголовной ответственности. В нынешнем году на эти цели было направлено свыше 700 тысяч рублей. Жители региона добровольно сдали 595 боеприпасов времен войны, 30 гладкоствольных ружей, 19 гранат, 5 карабинов, 55 средств взрывания, 58 патронов различных калибров.