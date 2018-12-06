2018-12-06T18:28:57+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по безопасности детских товаров

Звонить можно до 21 декабря
Ольга ГОПАЛО
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Звонить можно будет по пяти телефонам.Звонить можно будет по пяти телефонам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростове-на-Дону открыли горячую линий, которая посвящена безопасности детских товаров. Эта тема особенно актуальна, особенно в связи с тем, что впереди главный детский праздник года - Новый год. И, конечно же, каждый ребенок мечтает о подарке под елочку от сказочного волшебника. А его родителям важно, чтобы подарок был качественным и не навредил чаду.

Известно, что телефоны горячей линии будут работать в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области в рабочие дни. Как рассказали в ведомстве, жители региона могут получить консультации по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующим нормативным требованиям к этой категории товаров и услуг.

Горячая линия будет работать до 21 декабря. А дозваниваться можно будет сразу по пяти телефонам.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии: 8-800-100-74-17, а также 8 (863) 223-73-84, 223-74-01, 282-82-63, 282-82-64.

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