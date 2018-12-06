2018-12-10T11:43:27+03:00
Общество

Поклонники осудили Викторию Лопыреву за смелое декольте

А некоторые предположили, что красавица увеличила грудь
ГОШЕВ Игорь
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Некоторые предположили, что красавица увеличила грудь.Некоторые предположили, что красавица увеличила грудь.
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Жаркие споры в сети Интернет вызвало фото самой сексуальной блондинки России и самого красивого посла за всю историю Чемпионата мира по футбола Виктории Лопыревой. Несколько часов назад в своем Инстаграм красавица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с достаточно смелым декольте. Снимок сама Виктория никак подписывать не стала, но поклонники не смогли пройти мимо таких откровений.

Среди комментариев: «Вика, ты прекрасна», «Королева же ну», «Вы просто огонь», «Как красиво, когда грудь разумной формы и размера», «Виктория, вы сама элегантность», «Мисс футбола», «Я само совершенство, ах какое блаженство».

lopyrevavikalopyrevavika
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Были даже такие, кто предположил - красавица увеличила грудь.

За несколько часов пост красотки собрал больше 37 тысяч лайков.

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