2018-12-07T09:10:03+03:00
Общество

В Новочеркасске налоговики из ОПГ, решившей «кинуть» государство на полмиллиарда рублей, осуждены условно

Для мошенничества использовалась схема с незаконным возмещением из бюджета РФ
Александр СТЕПАНОВ
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Участники группировки пожадничали: слишком уж огромной была указа сумма к возмещению. Фото: ГУ МВД по РО.Участники группировки пожадничали: слишком уж огромной была указа сумма к возмещению. Фото: ГУ МВД по РО.
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Новочеркасский городской суд вынес приговор двум теперь уже бывшим сотрудникам налоговых органов — межрайонных инспекций ФНС в Ростове-на-Дону и самом Новочеркасске, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

- Установлено, что подсудимые, совместно с другими соучастниками (они уже осуждены, а дело по этим двум фигурантам было выделено в отдельное производство. - прим. ред.), объединившись в преступную группу, подали недостоверные декларации по налогу на добавленную стоимость двух компаний, незаконно заявив в них к возмещению из бюджета Российской Федерации более 500 млн рублей, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности аферы в прокуратуре Ростовской области.

Однако участники ОПГ банально пожадничали: слишком уже огромной была сумма к возмещению, на нее обратили внимание — и дальше к процессу подключились «компетентные органы», сорвав преступление.

-Приговором суда один из фигурантов осужден на 4,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей, второй — на 3,5 года со штрафом в 200 тысяч, - отметили в надзорном ведомстве. - Наказание для обоих суд постановил сделать условным.

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