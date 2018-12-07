2018-12-07T10:17:18+03:00
Общество

Из-за фейкового видео о том, как не платить штрафы ГИБДД, ростовчанке грозит 50 часов исполнительных работ

Девушка поверила обманному лайфхаку, предлагавшему переводить по 1 рублю за каждое нарушение ПДД
Александр СТЕПАНОВ
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Штрафы ГИБДД, настоятельно рекомендуют в полиции, все-так надо оплачивать. Фото: ГУ МВД по РО.Штрафы ГИБДД, настоятельно рекомендуют в полиции, все-так надо оплачивать. Фото: ГУ МВД по РО.
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Девушка-водитель из Ростова-на-Дону попалась на удочку одного ловкача, распространяющего в соцсетях видео с лайфхаком о том, как избежать выплаты штрафов ГИБДД за нарушение Правил дорожного движения.

Как следует из ролика, рекомендациями которого решила последовать барышня, если, мол, заплатить не всю сумму целиком, а только 1 рубль, то штраф якобы будет считаться оплаченным из исчезнет из гаишной базы.

Вот, собственно, и жительница южной столицы, на которой висели семь постановлений на 3,5 тысячи рублей в сумме, решила действовать этим нехитрым способом — и выплатила искомый рубль за каждый каждое постановление. Но чуда не произошло.

- Постановления-то на самом деле не были оплачены, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. - И они, соответственно, были направлены на исполнение судебным приставам-исполнителям, которые и взыскали всю сумму, 3500 рублей, в полном объеме — только принудительно. Плюс в отношении нее были составлены еще семь новых протоколов по статье КоАП РФ ««Уклонение от исполнения административного наказания». И теперь ей грозит административное наказание — либо еще один штраф в двукратном размере (то есть еще 7 тысяч рублей), либо 50 часов исправительных работ.

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