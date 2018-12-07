2018-12-07T17:38:15+03:00
Общество

Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг

Использование технологий поможет сократить время и нервы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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Донская полиция распространила официальное обращение к жителям активнее пользоваться возможностями портала государственных услуг. Это значительно экономит время и деньги (предоставляется скидка при оплате пошлин).

- Так, подать в УВМ ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства можно в электронном виде, - говорят в ГУ МВД России по Ростовской области. - В удобное время, будний или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит избежать утомительного ожидания в очереди.

Также можно оформить через портал заграничный паспорт нового поколения, поменять, получить права или заказать другую услугу.

ВНИМАНИЕ!

С предоставляемыми в электронном виде государственными услугами можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Ростовской области в разделе «Для граждан» рубрика «Госуслуги».

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