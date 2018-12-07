«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева часто делится трогательными моментами из своей жизни с поклонниками. Вот и на этот раз безоговорочная красавица продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм букет роз. Он был таких впечатляющих размеров, что еле поместился в руках у самой сексуальной блондинки России. На снимке модель счастливо улыбается. А поклонники тут же засыпали свою любимицу сообщениями:
- Это кто же за поклонник подарил такие красивые розы, - спросил один из Интернет-Пользователей.
- Красивые, - восхитился другой.
- Нельзя такие тяжелые букеты дарить столь хрупкой девушке, - научал таинственного воздыхателя Виктории другой ее фанат. Но есть и те кто уверен: это обычная зависть.
Напомним, несмотря на активность Виктории Лопыревой в социальных сетях, личную жизнь она предпочитает держать за кадром. Откуда и рождаются слухи то о ее беременности, то о романе с очередных олигархом. Сама же красавица их никак не комментирует.