2018-12-07T17:53:06+03:00
Общество

«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой

Но есть и те кто уверен: это обычная зависть
ГОШЕВ Игорь
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Виктория Лопырева часто делится трогательными моментами из своей жизни с поклонниками. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Виктория Лопырева часто делится трогательными моментами из своей жизни с поклонниками. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Виктория Лопырева часто делится трогательными моментами из своей жизни с поклонниками. Вот и на этот раз безоговорочная красавица продемонстрировала подписчикам своего Инстаграм букет роз. Он был таких впечатляющих размеров, что еле поместился в руках у самой сексуальной блондинки России. На снимке модель счастливо улыбается. А поклонники тут же засыпали свою любимицу сообщениями:

- Это кто же за поклонник подарил такие красивые розы, - спросил один из Интернет-Пользователей.

- Красивые, - восхитился другой.

lopyrevavikalopyrevavika
I bet my photographer is better than yours V
48230 отметок «Нравится»207 комментариевInstagram

- Нельзя такие тяжелые букеты дарить столь хрупкой девушке, - научал таинственного воздыхателя Виктории другой ее фанат. Но есть и те кто уверен: это обычная зависть.

Напомним, несмотря на активность Виктории Лопыревой в социальных сетях, личную жизнь она предпочитает держать за кадром. Откуда и рождаются слухи то о ее беременности, то о романе с очередных олигархом. Сама же красавица их никак не комментирует.

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