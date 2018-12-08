2018-12-08T17:30:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону после капремонта открылся травмпункт горбольницы №4

В здании полностью поменяли кровлю и пол в помещениях, заменили электропроводку и систему отопления
Александр СТЕПАНОВ
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Обновленный травмпункт посетила замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба мэрии.Обновленный травмпункт посетила замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба мэрии.
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Травмпункт горбольницы №4, который находится на Богатяновском спуске, 27/160, открылся после капитального ремонта. Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в мэрии южной столицы.

- Там была полностью заменена кровля здания и пол в помещениях, заменены электропроводка и системы отопления и канализации, вставлены новые металлопластиковые окна и двери, - уточнили в горадминистрации. - Плюс перед входом в травмпункт установлен современный пандус для малоподвижных групп населения. Травмпункт обставлено новой медицинской мебелью и современным оборудованием.

Травмпункт «четверки» обслуживает взрослое население центра города и детей из Кировского, Ленинского, Пролетарского и Первомайского районов. Он специализируется на ранах мягких тканей конечностей, туловища и шеи, ушибах и растяжениях связок, переломах и вывихах.

Взрослый травмпункт работает круглосуточно, детский — с девяти утра до 21.00.

Добавим также, что в настоящее время завершается ремонт в больнице №6, поликлиниках №№10 и 16. А в новых поликлиниках в мкр. Суворовском и на ул. Днепропетровской идет процесс по оснащению их мебелью и медицинским оборудованием.

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