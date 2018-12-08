2018-12-08T17:30:38+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону после капремонта открылся травмпункт горбольницы №4

В здании полностью поменяли кровлю и пол в помещениях, заменили электропроводку и систему отопления
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Обновленный травмпункт посетила замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба мэрии.Обновленный травмпункт посетила замглавы администрации Ростова-на-Дону по соцвопросам Елена Кожухова. Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

Травмпункт горбольницы №4, который находится на Богатяновском спуске, 27/160, открылся после капитального ремонта. Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в мэрии южной столицы.

- Там была полностью заменена кровля здания и пол в помещениях, заменены электропроводка и системы отопления и канализации, вставлены новые металлопластиковые окна и двери, - уточнили в горадминистрации. - Плюс перед входом в травмпункт установлен современный пандус для малоподвижных групп населения. Травмпункт обставлено новой медицинской мебелью и современным оборудованием.

Травмпункт «четверки» обслуживает взрослое население центра города и детей из Кировского, Ленинского, Пролетарского и Первомайского районов. Он специализируется на ранах мягких тканей конечностей, туловища и шеи, ушибах и растяжениях связок, переломах и вывихах.

Взрослый травмпункт работает круглосуточно, детский — с девяти утра до 21.00.

Добавим также, что в настоящее время завершается ремонт в больнице №6, поликлиниках №№10 и 16. А в новых поликлиниках в мкр. Суворовском и на ул. Днепропетровской идет процесс по оснащению их мебелью и медицинским оборудованием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области пьяный рецидивист едва не задушил женщину ради 500 рублей
В центре Ростова-на-Дону люксовая Audi TT на огромной скорости протаранила такси: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону полиция ликвидировала наркопритон
Объединением Ростова-на-Дону с Батайском и Аксайским районом займется спецкомиссия
В Ростове-на-Дону восстановят четыре троллейбусных маршрута
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
В Ростове-на-Дону ищут нового перевозчика на автобусный маршрут №20
Ростов-на-Дону претендует на звание гастрономической столицы юга России
В Ростове-на-Дону подростку грозит 15 лет колонии за убийство бомжа на кладбище
В Ростовской области коммунальщиков оштрафовали на 5 млн рублей за плохую уборку снега и гололед на тротуарах
В акции создателей «Елок» и «Комсомолки» победил школьник из Ростова-на-Дону
В Ростовской области пропала 17-летняя девушка
Был в наушниках: в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 19-летнего студента
«Нельзя такие тяжелые букеты дарить»: подписчики раскритиковали подарок в руках Виктории Лопыревой
Донская полиция призывает жителей оформлять документы через сайт государственных услуг
Фирменный поезд из Ростова-на-Дону и обратно будет ходить на час быстрее