В Ростовской области на волю выпустили три десятка европейских оленей
В Вешенском районе в естественную среду обитания выпустили три десятка голов европейского оленя, одна половина из которых — это взрослые особи, другая — молодая поросль в возрасте до года.
- Но это не означает, что животные просто отправили на волю, и все, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в Минприроды Ростовской области. - Их еще долгое время придется подкармливать на специальных площадках, чтобы они смогли успешно адаптироваться к самостоятельной жизни. Ну и, конечно, они сами будут сами добывать себе пищу.
Добавим, что Вешенский производственный опытный охотничий участок, закрепленный за Ростовским государственным охотничьим хозяйством, где содержались животные прежде, в рамках госзадания, занимается разведением и копытных - то есть, оленей и ланей, и птиц – уток, куропаток и фазанов.