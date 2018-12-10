2018-12-10T11:30:59+03:00
Общество

В Ростовской области на волю выпустили три десятка европейских оленей

Правда, до тех пор, пока они адаптируются к самостоятельной жизни, их будут подкармливать на спецплощадках
Александр СТЕПАНОВ
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Грациозные животные теперь бегают по лесам Вешенского района. Фото: Минприроды РО.Грациозные животные теперь бегают по лесам Вешенского района. Фото: Минприроды РО.
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В Вешенском районе в естественную среду обитания выпустили три десятка голов европейского оленя, одна половина из которых — это взрослые особи, другая — молодая поросль в возрасте до года.

- Но это не означает, что животные просто отправили на волю, и все, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в Минприроды Ростовской области. - Их еще долгое время придется подкармливать на специальных площадках, чтобы они смогли успешно адаптироваться к самостоятельной жизни. Ну и, конечно, они сами будут сами добывать себе пищу.

Добавим, что Вешенский производственный опытный охотничий участок, закрепленный за Ростовским государственным охотничьим хозяйством, где содержались животные прежде, в рамках госзадания, занимается разведением и копытных - то есть, оленей и ланей, и птиц – уток, куропаток и фазанов.

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