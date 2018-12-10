2018-12-10T11:55:15+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону под колесами поезда погиб 53-летний мужчина

Это уже второй несчастный случай с летальным исходом на железной дороге в южной столице за последние три дня
Александр СТЕПАНОВ
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Фото: Южное СУ на транспорте СКР.Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Фото: Южное СУ на транспорте СКР.
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Вблизи ж/д остановки пр. Октября в Ростове-на-Дону, которая находится в районе пересечения ул. Нансена и пр. Нагибина, обнаружен труп мужчины, сбитого поездом.

- По предварительным данным, 53-летний местный житель погиб вследствие нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в управлении на транспорте МВД по СКФО. - На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, проводится проверка обстоятельств случившегося.

Следует отметить, что этот переход через железнодорожные пути, к слову, оборудован светофором и специальными турникетами-«лабиринтами», т. е. просто так пересечь рельсы не получится.

Добавим также, что нынешний трагический случай стал вторым за последние три дня: 7 декабря, напомним, на перегоне «Ростов-товарный — Сельмаш) погиб 19-летний студент из Ингушетии, который переходил ж/д дорогу в наушниках и не услышал звук сигнала приближающегося поезда.

- Следует помнить, что быстро остановить поезд просто невозможно, - подчеркнули в южном следственном управлении СКР на транспорте. - Ведь для остановки поезда, который идет со скоростью 60-70 км/ч, нужно 600-700 метров: масса только самого локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава — вообще в десять раз больше.

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