2018-12-10T16:20:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону чаще всего на взятках попадаются полицейские, чиновники и медики

Гостем программы «Люди в погонах» стал сотрудник следкома
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Александр Яковлев стал гостем программы "Люди в погонах"Александр Яковлев стал гостем программы "Люди в погонах"Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» говорили о коррупции. Гостем программы, которая была посвящена международному дню борьбы с коррупцией, стал старший инспектор второго отдела процессуального контроля донского СУ СК РФ Александр Яковлев.

- Коррупция по определению латентна, то есть не видна, не лежит на поверхности, - сказал Александр Яковлев. - Вот исчезновение человека, убийство скрыть очень сложно, потому цифры по насильственным преступлениям практически соответствуют реальности. Что касается коррупции, то видна лишь вершина айсберга. Выявлять преступления удается чаще всего в ходе оперативных мероприятий, а не с помощью информации от людей.

Напомним, закон «О противодействии коррупции», принятый в 2008 году, не дает нормативного определения коррупции, но перечисляет деяния, которые подпадают под это понятие. Это, к примеру, дача и получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями из корыстных соображений, коммерческий подкуп. Почти половина преступлений, связанных с получением взяток, выявлена среди сотрудников правоохранительных органов, в «черном рейтинге» также чиновники, педагоги и медики.

Но надо иметь в виду, что этот список - не реальная картина. Правильнее судить о пораженности общества в плане коррупции не по количеству уголовных дел, а по результатам социологических опросов, когда люди на условии анонимности отвечают на определенные вопросы.

Подробное интервью читайте в бумажной "Комсомолке".

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