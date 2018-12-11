2018-12-11T12:05:44+03:00
Общество

Подведены итоги Хакатона 47hours

В минувшие выходные на базе Южного ИТ-парка состоялся самый масштабный хакатон (марафон разработки ИТ-проектов) Ростовской области
Степан Малахов
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Подведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан МалаховПодведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан Малахов
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Мероприятие стало 11-м по счету и собрало более 200 человек из Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Батайска, Новочеркасска, Краснодара, Новороссийска.

С приветственным словом на открытии хакатона к участникам обратился заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Кирилл Дьячкин.

Из 37 озвученных в самом начале идей работающими прототипами стали и дошли до финала 28 проектов.

Подведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан Малахов

Подведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан Малахов

Некоторые участники хакатона познакомились в ходе марафона и придумали идею на месте. Так, девять специалистов из Краснодара и Ростова-на-Дону объединились для создания общего проекта Петухова Алина, Золотарев Александр, Чепенко Игорь, Коновалов Никита, Бариленко Стас, Денис Явич, Васильева Анастасия, Половинко Василий, Никита Осипов.

По результатам презентаций прототипов экспертным жюри выбран основной победитель – проект SensetiveAnalize. Это десктопное приложение для анализа психического состояния человека на основе данных стрима клавиатуры.

Также особыми номинациями отмечены два проекта:

«за предприимчивость» – проект «Афина» (Новочеркасск) – мобильное приложение, представляющее собой хранилище кратких содержаний литературных произведений. За время проведения хакатона автор успел выложить приложение в Google Play и осуществить 17 продаж;

«за полезность» – «Stackoverflow» (Ростов-на-Дону) – плагин для среды разработки Visual Studio, позволяющий разработчику осуществлять поисковые запросы и использовать фрагменты кода с популярного сайта stackoverflow.com прямо в среде разработки.

Подведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан Малахов

Подведены итоги Хакатона 47hours. Фото: Степан Малахов

Мероприятие поддержали Министерство информационных технологий и связи Ростовской области, Коммуникационная компания “МегаФон”, «Юго-Западный банк» Сбербанка России, банк “Центр-инвест”, пространство для взаимодействия IT- специалистов и Акселератор Южного IT-парка, сеть ресторанов “РИС”, компании “Технологии логистики”, Roonyx, Fast Reports, RndSoft, ЮБиТек, The Cloud.

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