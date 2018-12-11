Экс-губернатора Ростовской области за 1,5 миллиона рублей будут возить на арендованной машине

11 Дек. 13:49 2018-12-11T13:49:25+03:00

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В Интернете появилась информация о том, что поездки экс-губернатора Ростовской области могут обойтись бюджету в кругленькую сумму. Такой вывод можно сделать, основываясь на заявке, которая размещена на портале госзакупок. В ней называется сумма в 1, 5 миллиона рублей — деньги пойдут на годовую аренду авто. В машине должны быть кондиционер, обогрев сидений, подушки безопасности, а мотор в двести лошадиных сил. При этом ремонт авто входит в эту сумму. Кроме того, ездить на авто в любой день года. Желающие могут до 17 декабря отправлять свои заявки.

К слову, ежегодно ему положены и другие льготы, прописанные в документе «О гарантиях Губернатору Ростовской области, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

На том же сайте появилась информация об аренде двух десятков иномарок «для государственных нужд» - речь идет о 25 авто, за них планируют выплатить около 34 миллионов рублей.